Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00’den itibaren...

Altın piyasası, son dakika gelişmeleriyle yoğun bir hareketlilik yaşamaktadır. Özellikle Federal Reserve'in faiz kararı, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratması nedeniyle yatırımcılar büyük bir ilgiyle bu gelişmeleri takip etmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu önemli dönemde altın fiyatlarına dair kritik beklentilerini rakamsal verilerle paylaşarak yatırımcılara önemli bir perspektif sunmuştur. Altın, küresel ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının politikalarına duyarlı bir varlık olarak değerlendirildiğinden, uzman görüşleri yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faizi yüzde 5.50'de sabit bıraktı.