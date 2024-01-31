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Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00’den itibaren...

Altın piyasasındaki gelişmeler, özellikle Fed'in faiz kararlarının etkisi altında, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kritik dönemde altın fiyatlarına dair beklentilerini ve tahminlerini rakamsal verilerle paylaştı. Altın, global ekonomideki dalgalanmaların yanı sıra merkez bankalarının faiz politikalarından da büyük ölçüde etkilenmektedir. İşte güncel altın fiyatları...

Altın piyasası, son dakika gelişmeleriyle yoğun bir hareketlilik yaşamaktadır. Özellikle Federal Reserve'in faiz kararı, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yaratması nedeniyle yatırımcılar büyük bir ilgiyle bu gelişmeleri takip etmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu önemli dönemde altın fiyatlarına dair kritik beklentilerini rakamsal verilerle paylaşarak yatırımcılara önemli bir perspektif sunmuştur. Altın, küresel ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının politikalarına duyarlı bir varlık olarak değerlendirildiğinden, uzman görüşleri yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faizi yüzde 5.50'de sabit bıraktı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

ALIM FIRSATLARI DEVAM EDECEK

Memiş, açıklamalarında Fed'in faiz kararına kadar altın piyasasında alım fırsatlarının devam edeceğini vurguladı.

GRAM ALTIN 2040 TL, ONS ALTIN 2000 DOLAR

Gram altın için 2040 TL, ons altın için 2000 doların destek seviyesi olacağını ifade etti.

Memiş, önümüzdeki haftanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, düşüşlerin bir iki hafta devam edebileceğini ancak Şubat ayı itibarıyla yönünün yukarıya çevrilebileceğini söyledi.

YAZ AYLARINDA 2500-2700 TL, YIL SONUNDA 3000 TL

Uzman, yaz aylarında altın fiyatlarının 2500-2700 lira arasında seyredeceğini ve yıl sonunda 3000 TL seviyesini takip edeceklerini öngördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatları:

Alış Fiyatı: 1.999,66 TL
Satış Fiyatı: 1.999,97 TL

Çeyrek Altın Fiyatları:

Alış: 3.362 TL
Satış: 3.431 TL

Yarım Altın Fiyatları:

Alış: 6.682 TL
Satış: 6.821 TL

Tam Altın Fiyatları:

Alış: 13.324 TL
Satış: 13.600 TL

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