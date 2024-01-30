Borsa İstanbul’da bilanço dopingi! Yeni rekora koşuyor

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN KATLANARAK ARTIYOR

Para ve mali politikalarla rasyonel alana giren Türkiye ekonomisi uluslararası kuruluşların da takdirini topluyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard and Poor's ve Moody's not görünümlerini yükseltti. Bundan sonraki süreçte notun da yükseleceğine yönelik notlar raporlarda yer aldı.

Bunun dışında liralaşma politikasına yönelik olarak ABD'li yatırım bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın değer kazanacağını ve doların 28.50 liraya kadar gerileyeceğini açıkladı.

Bunun dışında Orta Vadeli Program'da yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ekonominin büyümesine yönelik atılımlar yer almıştı.