Borsa İstanbul'da bilanço dopingi! Yeni rekora koşuyor
Borsa İstanbul'da son günlerde başlayan yükseliş trendi güçlenerek devam ediyor. Bilanço sezonu öncesinde prim yapan BIST 100 endeksinde rekora sadece 46 puan kaldı.
Türkiye ekonomisi güçlenmesini sürdürürken sermaye piyasaları tarafında da büyüme ve gelişmeler yaşanıyor. Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesine yaklaşırken hisselerde de hızlı değer kazançları görülmeye başlandı. Bir süreliğine durgunluk ve düşüş eğilimi gösteren Borsa İstanbul son zamanlarda güçlü duruşunu koruyor.
Borsa İstanbul'da genel anlamda pozitif ayrışma söz konusu olmaya başladı. 2023 yılına ilişkin bilançoların açıklanma sezonunun da başlaması yükselişi destekler nitelikte.
BİST tarihi yüksek seviyesini 3 Ekim 2023 tarihinde 8562 puanla görmüştü. Aralık ayında 7200 puan seviyelerine kadar gerileyen BİST yeniden ivme yakaladı ve bugün 8516 puana kadar yükseldi. Böylece BİST'in rekoruna sadece 46 puan kaldı.
MEVDUAT FAİZİ ETKİSİ DE VAR
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e yükseltmesine rağmen bankaların mevduata yüzde 42-43 oranında yıllık faiz vermesi yatırımcıları BİST'e yönlendirmeye başladı. Bankalar yüksek faizler nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığından mevduat faizlerini de bir miktar düşürmeye başladı. Bankalar kredi gelirlerinden elde ettikleri faizi mevduat sahiplerine pay ettiği için düşük kalan yeni krediler nedeniyle mevduat faizlerinde gerileme yaşandı.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN KATLANARAK ARTIYOR
Para ve mali politikalarla rasyonel alana giren Türkiye ekonomisi uluslararası kuruluşların da takdirini topluyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard and Poor's ve Moody's not görünümlerini yükseltti. Bundan sonraki süreçte notun da yükseleceğine yönelik notlar raporlarda yer aldı.
Bunun dışında liralaşma politikasına yönelik olarak ABD'li yatırım bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın değer kazanacağını ve doların 28.50 liraya kadar gerileyeceğini açıkladı.
Bunun dışında Orta Vadeli Program'da yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ekonominin büyümesine yönelik atılımlar yer almıştı.
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