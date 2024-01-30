İkinci el otomobillerde makas açılıyor! Galeri ve bireysel satıcılar...





"GALERİCİLERDE BULUNAN İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI BİREYSEL SATICILARA GÖRE DAHA UYGUN"

Galericilerde bulunan otomobillerin bireysel satıcılara göre daha uygun kaldığını belirten Ardeşen, "Şuanda galericilerde fiyatlar daha uygun. Çünkü biz aracın değerini yeni fiyat düzenini bildiğimiz için fiyatlarımızı hemen düzeltiyoruz. Bir aracın piyasa değeri neyse biz onu yazıyoruz. Biniciler için bu durum böyle değil. Biniciler ilan verecekleri zaman en yüksek fiyatlı araca bakıp bir fiyat belirliyor. Yani aslında piyasaya uymuyorlar. Bu yüzden biniciler galericilere göre fiyatları daha yüksek tutuyorlar. Şuanda galeride satılan ikinci el otomobiller daha uygun. Bazı biniciler ilan verirken diğer araçların ne kadar edeceği ne kadar teklif geleceğini araştırmak içinde yapabiliyor. Bir galerici asla satamayacağını bildiği bir ilan vermez çünkü bunun içinde bir para vermek zorundayız. Fakat binicilerde bu aynı değil sırf denemek görmek için fiyat almak için ilan verebiliyorlar. Şuanda fiyat aralığı bireysel satıcılara göre yüzde 10-20 arasında değişiyor." şeklinde konuştu.



İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Ardeşen, "Piyasa yılbaşından önceki son 3 aya kadar düşüşteydi. Yılbaşından sonra yüzde 10 hareketlilik arttı. Şuanda ikinci el otomobil fiyatları stabil ne yükseliyor ne azalıyor. Bundan sonrada umarız bu şekilde devam eder. Fiyatların belli seviyede durması çok önemli" ifadelerini kullandı.