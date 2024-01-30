İkinci el otomobillerde makas açılıyor! Galeri ve bireysel satıcılar...
İkinci el otomobillerde son dönemde bireysel satıcılarla oto galeriler arasındaki fiyat makası açıldı. Bireysel satıcılardan alınan araçların oto galerilerdekilere göre yüzde 20 oranında daha pahalı olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, "Fiyat istikrarsızlığı oluşuyor" dedi.
İkinci el otomobil satışlarında fiyat dengesi oluşturmak zorlaştı. Son dönemde bireysel satıcılar ile oto galerilerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Bireysel satıcıların belirledikleri fiyatlar ile oto galeride belirlenen fiyatlar arasında yüzde 20'lik fark oluştu. Şahıstan alınacak ikinci el otomobiller oto galerilere göre daha pahalıya satın alınıyor.
Geçtiğimiz yıl ikinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle ikinci el otomobil piyasasında bir fiyat istikrarı yakalanmıştı. Fakat yılbaşından sonra bu istikrar tekrar bozulmaya başladı. Oto galericiler fiyatlarını güncelleyip araç fiyatlarını geri çekerken, bireysel satıcılar fiyatları yüksek tutmaya devam etti. Aynı model iki araç galeri ve bireysel satıcılar arasında karşılaştırıldığında yüzde 20 oranında fiyat farkları gözlemleniyor.
"BİREYSEL SATICILAR OTOMOBİL FİYATLARINI GÜNCEL PİYASAYA GÖRE BELİRLEMİYOR"
Oto galericilerin ikinci el otomobil piyasasında fiyatlarını güncellediğini belirten oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, "Galeriler bu piyasaya çok hakim, sonuçta araç alım satım işi yapıyoruz. Bir aracın değerini çok iyi biliyoruz. Bir aracın piyasa değerini emsalleriyle karşılaştırıp en uygunun piyasa değerini belirleyeceğini bildiği için buna göre fiyat belirliyorlar. Fakat araç sahipleri böyle değil, kendi araçlarını çok değerli gördükleri için başka araçları araştırıp kendi araçlarını daha temiz bulup fiyatı farklı yazıyorlar. Fakat baktığımızda iki araçta aynı model aynı kilometrede ama kişilerin kendi inisiyatiflerine göre belirledikleri fiyatlar yüzünden fiyat istikrarsızlığı oluşuyor" dedi.
"GALERİCİLERDE BULUNAN İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI BİREYSEL SATICILARA GÖRE DAHA UYGUN"
Galericilerde bulunan otomobillerin bireysel satıcılara göre daha uygun kaldığını belirten Ardeşen, "Şuanda galericilerde fiyatlar daha uygun. Çünkü biz aracın değerini yeni fiyat düzenini bildiğimiz için fiyatlarımızı hemen düzeltiyoruz. Bir aracın piyasa değeri neyse biz onu yazıyoruz. Biniciler için bu durum böyle değil. Biniciler ilan verecekleri zaman en yüksek fiyatlı araca bakıp bir fiyat belirliyor. Yani aslında piyasaya uymuyorlar. Bu yüzden biniciler galericilere göre fiyatları daha yüksek tutuyorlar. Şuanda galeride satılan ikinci el otomobiller daha uygun. Bazı biniciler ilan verirken diğer araçların ne kadar edeceği ne kadar teklif geleceğini araştırmak içinde yapabiliyor. Bir galerici asla satamayacağını bildiği bir ilan vermez çünkü bunun içinde bir para vermek zorundayız. Fakat binicilerde bu aynı değil sırf denemek görmek için fiyat almak için ilan verebiliyorlar. Şuanda fiyat aralığı bireysel satıcılara göre yüzde 10-20 arasında değişiyor." şeklinde konuştu.
İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Ardeşen, "Piyasa yılbaşından önceki son 3 aya kadar düşüşteydi. Yılbaşından sonra yüzde 10 hareketlilik arttı. Şuanda ikinci el otomobil fiyatları stabil ne yükseliyor ne azalıyor. Bundan sonrada umarız bu şekilde devam eder. Fiyatların belli seviyede durması çok önemli" ifadelerini kullandı.
"FİYATLARI GÜNCELLEMEK PİYASANIN OTURMASINI SAĞLAR"
Fiyatların güncellenmesinin piyasayı düzelteceğini belirten oto galerici Yavuz Çiftçi de, "İkinci el otomobil piyasasında galericiler tarafından fiyat güncellemesi gerçekleşirken bireysel satıcılarda halen bir güncelleme yapılmıyor. Araç binicileri şuanda fiyatları kendi işlerine geldikleri gibi belirliyorlar. Şuan da biniciden satılan ikinci el otomobillerin fiyatları normal fiyatların çok üstünde. Baktığımızda şuanda galericilerde satılan ikinci el otomobil fiyatları uygun kalıyor. Bunun nedeni biz galericiler bu işin ticaretini yapıyoruz. Evet geçtiğimiz yıllarda araç fiyatları çok yükseldi sonrasında bir düzenleme yapıldı ve fiyatlar geriledi. Bizde bu işin ticaretini yaptığımız için araçların piyasa değerini biliyoruz ve ilanlarımızı buna göre güncelliyoruz. Fakat biniciler birinci elden direk araç satan veya ilan verip araç satanlar bu güncellemelere pek uymuyorlar. İlan verecekleri zaman en yüksek araca bakıp benim aracım daha temiz bu kadar olur deyip kendilerince fiyat belirliyorlar. Sonuçta galericiler ticaret yapıyor bu ticaretin dönmesi içinde güncel rakamları kullanmamız gerekir bizde bunu yapıyoruz" dedi.
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