Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli | 29 Ocak 2024 motorin güncel litre fiyatı ne kadar?





BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Motorinde 1,38 TL fiyat artışı öngörülüyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.