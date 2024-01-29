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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli | 29 Ocak 2024 motorin güncel litre fiyatı ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli | 29 Ocak 2024 motorin güncel litre fiyatı ne kadar?

Küresel gelişmelerin etkisiyle brent petrolde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında değişime neden oldu. Bu gece yarısından (30 Ocak 2024) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,38 TL artış öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Motorinde 1,38 TL fiyat artışı öngörülüyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,28 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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