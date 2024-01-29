Kamu işçileri için kritik toplantı! Gündem kadroya geçiş ve maaş zammı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kadroya geçmeyi bekleyen taşeron çalışanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmede kadroya geçiş ve maaş iyileştirme gibi konuların masada olacağı ifade edilirken, 700 binden fazla işçiyi yakından ilgilendirdiği belirtildi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmeleri ocak ayından sonra başlayan kamu işçilerine enflasyon farkı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile öğleden sonra bir araya geleceğini söyledi.
Atalay, Konfederasyon Genel Merkezi'nde kamu işçilerine ek zam gündemiyle düzenlenen TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun ardından, açıklamalarda bulundu.
Kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsatan Atalay, son 30 yılın en iyisi niteliğindeki sözleşmenin kazanımlarının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini söyledi.
Atalay, yılbaşından beri kamu işçisine ek zam yapılması için görüşmelerde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ocak ayının başında enflasyon rakamı açıklandı. 2023 yılının ikinci altı ay enflasyonu 37,57 oldu. Bir kısım kamu işçimizin sözleşme tarihi ocak ayı itibarıyla başlıyor. Onlar 32,57 zam aldı. Sözleşmeleri mart ve sonraki aylarda başlayanlar bu rakamı alamıyor. Arada 10 ila 14 puan fark var. Bu işçiler haklı olarak ocak ayındaki enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi. Bunun üzerine, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu topladık. Süreç içinde yedi kez toplandık. 15-20 gün içinde Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kime gidilmesi gerekiyorsa, gittik. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı ile oturduk. 'Sözleşme yok, zamanı gelince bu parayı alın' dediler. Bunun üzerine baktık bunların bize bir şey vereceği yok, çarşamba günü Kamu Koordinasyon Kurulunu tekrar topladık. Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile görüşüldü."
"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ TAŞERON KARARININ UYGULANMASINI İSTEDİ"
Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nun son olarak dün akşam toplandığını, toplantının bir bölümüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Çalışma Bakanı, toplantıda geleceği noktayı anlattı. Emekli olanların yerine taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu dile getirdik. Bugüne kadar bir işçi bile alınmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geçen haftaki toplantıda, Çalışma Bakanı'na TBMM'de Komisyon Başkanı olduğu dönemde kararı kendilerinin aldığını ve kararın uygulanması gerektiğini söyledi."
Bakan Bilgin'in sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçileri ve taşeron işçilerle ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirten Atalay, "Bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğiz. Bakan Bey, dün akşam 'Konuştuklarımızı zapta alalım. Taşeronla ilgili bir şey yazacağım, sözleşmesi ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim. Sıkıntınızı gidereceğim' dedi. Bazı arkadaşlar soruyor, ilave bir şey alır mısın? İlave bir şey konusunda kimse müspet bir şey söylemiyor." diye konuştu.
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