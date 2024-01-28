EYT’siz yeni paket oluştu! 1999-2008 arasına prim+gün çizelgesi çıktı! 50 yaşla emeklilik imkanı gelecek

Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik imkanlarındaki şartlar üzerinde önemli değişiklikler planlanmaktadır. Yapılacak düzenleme kapsamında, 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emeklilik hakkını kazanma şartı, 4500 güne (12.5 yıla) indirilecektir. Bu önemli değişiklik sayesinde, Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik imkanından faydalananlar için 900 günlük bir avantaj sağlanmış olacak.

Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecektir. Yani, kısmi emeklilik için gerekli olan yaş şartında bir değişiklik olmayacak ve bu çerçevede Bağ-Kur sigortalıları belirlenen yaş şartını tamamlamak zorunda kalacaklardır. Bu durum, kısmi emeklilik hakkına sahip olmak isteyen Bağ-Kur sigortalılarının belirlenen yaş sınırlamalarını göz önünde bulundurmalarını gerektirir.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 AVANTAJLI YOL