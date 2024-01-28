EYT'siz yeni paket oluştu! 1999-2008 arasına prim+gün çizelgesi çıktı! 50 yaşla emeklilik imkanı gelecek
İş hayatında aşırı çalışma şartlarına maruz kalan bireyler için kısmi emeklilik, önemli bir destek ve çözüm sunmaktadır. Son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte, bu alandaki fırsatlar genişletilerek daha az primle emeklilik imkanları sağlanmaktadır. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre belirlenen prim ödeme süreleri, bireylere daha erken emeklilik şansı tanımaktadır.
Türkiye'de emeklilik sistemi, bireylerin emekli olabilmeleri için belirli prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına dayanmaktadır. Son zamanlarda yapılan reformlar çerçevesinde, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli değişiklikler gündemdedir. Bu reformlar kapsamında, kısmi emeklilik hakkı kazanma süreleri önemli ölçüde düşürülecek ve bu durum, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısını etkileyecek.
BAĞ-KUR PRİM EŞİTLİĞİ
Bağ-Kur reformu kapsamında, özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin yanı sıra birçok Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiren önemli bir değişiklik planlanmaktadır. Bu reform çerçevesinde, yaklaşık 1 milyon kişinin prim günü şartı düşürülecek. Şu ana kadar 9000 gün olarak belirlenen prim günü şartı, reformun bir parçası olarak 7200 güne çekilecek.
KISMİ EMEKLİLİKLE 4500 GÜNE İNECEK
Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik imkanlarındaki şartlar üzerinde önemli değişiklikler planlanmaktadır. Yapılacak düzenleme kapsamında, 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emeklilik hakkını kazanma şartı, 4500 güne (12.5 yıla) indirilecektir. Bu önemli değişiklik sayesinde, Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik imkanından faydalananlar için 900 günlük bir avantaj sağlanmış olacak.
Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecektir. Yani, kısmi emeklilik için gerekli olan yaş şartında bir değişiklik olmayacak ve bu çerçevede Bağ-Kur sigortalıları belirlenen yaş şartını tamamlamak zorunda kalacaklardır. Bu durum, kısmi emeklilik hakkına sahip olmak isteyen Bağ-Kur sigortalılarının belirlenen yaş sınırlamalarını göz önünde bulundurmalarını gerektirir.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 AVANTAJLI YOL
Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak emeklilik sürelerini öne çekebilirler. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim kazanmak mümkündür.
Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşlarını düşürebilir ve aynı zamanda prim kazanabilirler.
On Yıl Prim: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkına sahip olurlar, bu da erken emeklilik için bir strateji sunar.
Yüzde 60 Rapor: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, malulen emekli olma hakkına sahiptirler. Bu durum, erken emeklilik için bir seçenek olabilir.
Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, belirli şartlarda erken emeklilik hakkına sahip olabilir ve vergi avantajlarından yararlanabilirler.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, emeklilik süreçlerini hızlandırmak adına yıpranma payından faydalanabilirler.
Anneler için Prim Avantajı: Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanarak erken emeklilik imkanına sahip olabilirler.
Eğitim Süreci: Eğitim sürecinde yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabilir ve bu da erken emekliliğin bir yolu olabilir.
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