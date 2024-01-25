Başkan Erdoğan’dan 'eşitleyin' talimatı! Milyonlarca emekliye yapılan ek zammın detayları ortaya çıktı | Jet hızı ile çalışma ve artış
Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 49,25’e yükselmesinin perde arkası detayları ortaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, esnaf emeklileri ile memur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi talimatı verdi, hazırlıklar hızla tamamlandı.
Kabine'de işçi, esnaf ve memur emekli maaş artışlarının temmuzda eşitlenmesi yönünde karar çıktı ve yüzde 42.6'lık artış duyuruldu.
VATANDAŞIN TALEPLERİ İLETİLDİ
Zamların açıklanmasından sonra seçim bölgelerine giden AK Partili milletvekilleri vatandaşların iki kesim arasındaki artış farkının giderilmesine yönelik talepleri ile karılaştı. Vatandaşlar milletvekillerine telefonla da ulaşıp bu durumu dile getirdi.
Bazı grup ve parti yöneticileri geçen hafta sonu Başkan Erdoğan ile görüşüp sahadaki durumu detaylı bir şekilde aktardı. İki kesim arasındaki artış farkının giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Teşkilatlardan da Erdoğan'a aynı doğrultuda bilgiler gitti.
BAKANLARA TALİMAT
Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile görüşüp "işçi, esnaf ve memur emekli maaş zamları ile ilgili yeni bir çalışma yapılsın. İki kesimin artışlarını eşitleyelim" dedi. Bunun üzerine hızla çalışma yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.
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