Başkan Erdoğan’dan ’eşitleyin’ talimatı! Milyonlarca emekliye yapılan ek zammın detayları ortaya çıktı | Jet hızı ile çalışma ve artış





BAKANLARA TALİMAT

Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile görüşüp "işçi, esnaf ve memur emekli maaş zamları ile ilgili yeni bir çalışma yapılsın. İki kesimin artışlarını eşitleyelim" dedi. Bunun üzerine hızla çalışma yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.