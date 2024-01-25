TOKİ’den 428 anahtar teslim konut ve iş yeri! Kurasız %15-25 peşinat ve 60-72 ay vade imkanı! Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa....

Açık Artırma Tarihleri ve Yeri:

Açık artırmalar, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de internetten teklif verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.