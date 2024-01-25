TOKİ'den 428 anahtar teslim konut ve iş yeri! Kurasız %15-25 peşinat ve 60-72 ay vade imkanı! Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa....
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli olarak açık artırmayla satışa sunacak. Başvuru yapmak isteyenlerin detayları merak konusu oldu. Açık artırma için başvuruların 6 Şubat 2024 tarihine kadar alınacağı belirtiliyor. Satışa çıkacak konutlar ve iş yerleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sivas, Trabzon gibi birçok il bulunmaktadır. Peki TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvuruları için belirlediği tarihleri açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TOKİ, 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerinin satışını gerçekleştirecek. Bu konut ve iş yerlerine başvuruda bulunmak isteyenler için belirlenen tarihler önem taşıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...
TOKİ'DEN YENİ SATIŞ: 26 İLDE KONUT VE İŞ YERİ AÇIK ARTIRMALARI
Açık Artırma Detayları:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ve 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Peşinat ve Vade Seçenekleri:
Alıcılar, konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecekler.
Açık Artırma Tarihleri ve Yeri:
Açık artırmalar, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de internetten teklif verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.
Alım İmkanları ve Şehirler:
📌Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara %25 peşinat ve 72 ay vadeyle sahip olunabilecek.
📌Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise %15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.
Bankacılık Hizmetleri:
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Detaylı Bilgi İçin:
Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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- TOKİ'den 428 anahtar teslim konut ve iş yeri! Kurasız %15-25 peşinat ve 60-72 ay vade imkanı! Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa....
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