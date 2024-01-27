Terör finansmanına geçit yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Erişim engelleri geçen yıla göre 6 katına çıktı...

"SUÇ NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak yanında yetkili kamu otoritesince lisans verilmeden sanal ortamda herhangi bir şans oyunu oynatmanın yasak olduğunu anımsatan Şimşek, bu kapsama giren fiillerin suç niteliği taşıdığını vurguladı. Şimşek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile adli mercilerin konuyla ilgili her türlü idari, hukuki ve adli tedbirleri aldıklarını, suç ve suçluyla mücadele ettiklerini söyledi.

Buna karşın çeşitli kişi veya örgütlerce organize olarak kurulan ve işletilen internet siteleri ve çeşitli platformlardan yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynatıldığını bildiren Şimşek, bu sitelerin tamamına yakınının yurt dışından yayın yaptığını ve bu faaliyetleri yürüten kişi veya örgütlerin Türkiye'de yasa dışı yollarla kazandıkları milyarlarca Türk lirası tutarındaki kaynağı yurt dışına transfer ettiğini anlattı.