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Piyasalarda gün sonu! 26 Ocak günü borsada son durum ne?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Piyasalarda gün sonu! 26 Ocak günü borsada son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 8.346,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,48 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.191,37 puandan başladı. Altın yükseldi mi? Dövizde son durum ne? İşte piyasalarda gün sonu..

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 8.346,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,48 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.191,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.180,25, en yüksek 8.347,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 artışla 8.346,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,86, sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,30, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 193,16 puan ve yüzde 2,20 kazançla 8.979,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gübretaş, Turkcell ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2018 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 55 bin liraya yükseldi.

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