2 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu görüldü! A101’de bu hafta Moped, Akıllı TV, Fırın, Blender, Köşe Koltuk, Dikey Süpürge uyguna satışta
2 Şubat'ta başlayacak olan A101 aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Katalogda, kullanıcıların ilgisini çekebilecek birçok ürün yer alıyor. Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped, Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, Kiwi Mikrodalga Fırın, Arzum Monomix Çubuk Blender, Puflu Köşe Koltuk ve Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge gibi öne çıkan ürünler, tüketicilere uygun fiyatlarla sunulacak. İşte 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek indirim afişi…
A101, 2 Şubat-8 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasıyla müşterilerine çeşitli cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya döneminde, Toshiba 43" Full HD Smart TV 9.999 TL, HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL gibi birbirinden avantajlı ürünler, uygun fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Teknoloji tutkunları için GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL, Piranha Full HD PC Kamera 109 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ev işlerini kolaylaştıracak SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında yer alıyor.
Ev dekorasyonuna uygun fiyatlarla şıklık katmak isteyenler için Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL, Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL, Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL gibi ürünler de liste başında yer alıyor. Ayrıca, Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL gibi ürünler de kampanya süresince indirimli olarak satışa sunulacak. Bu fırsatlarla A101, müşterilerine ekonomik alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. İşte haftanın indirimli ürünleri….
A101 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 20.999 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 16.999 TL
Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL
HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL
Piranha Full HD PC Kamera 109 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Çay Makinesi 599 TL
Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi 549 TL
Kiwi Yumurta Pişirici 299 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL
Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL
Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 379 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 399 TL
Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc 179 TL
Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL
Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 109 TL
Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li 54,90 TL
Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 179 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL
Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL
Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL
Cam Saklama Kabı 18,50 TL
Porselen Sufle Kabı 22,50 TL
Cam Motivasyon Matarası 39,90 TL
Kılıflı Cam Mug 89,90 TL
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