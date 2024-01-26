İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
Türkiye genelinde kamuda görev yapan yaklaşık 1 milyon işçi, 2024 yılının ilk ilave tediye (ikramiye) ödemesi için bekledikleri tarihi öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Aralık ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, kamu işçilerinin merakla beklediği ikramiye ödemeleri için net bir tarih belirledi. Peki ilave tediye 1. taksit ödemeleri ne zaman?
Uzun bir süredir beklenen gün sonunda geldi ve Türkiye genelinde kamuda görev yapan yaklaşık 1 milyon işçi için 2024 yılının ilk ilave tediyesi müjdeli bir haberle taçlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen takvim çerçevesinde, kamuda çalışan işçilerin sabırsızlıkla beklediği ilave tediye ödemeleri için net bir tarih açıklandı.
Kamuda Çalışan İşçilere 2024 İlk İlave Tediye Müjdesi
Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için her yıl düzenlenen tediye (ikramiye) ödemeleri konusunda beklenen gün geldi. Aralık ayında açıklanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2024 yılının ilk ilave tediye ödemesi 26 Ocak'ta, ikinci taksit ise 5 Nisan'da hesaplara geçecek. Bu ödemelerden özellikle maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlar ise tamamını 23 Aralık'ta alacaklar.
Tediye Hesaplama ve Ödeme Detayları
Normalde tediye, 6772 sayılı Kanun kapsamında yılda 26 gün üzerinden ödenirken, yılın ikinci yarısında ödenen 26 günlük kısım Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle hesaplara yatırılıyor. Toplamda 52 güne çıkan bu süreçte, 26 gün üzerinden hesaplandığında işçilere 13'er günden 2 taksit, 52 gün üzerinden hesaplandığında ise 13'er günden 4 taksit halinde ödeme yapılacak.
TARİH FARKI VAR
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.
Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek. İşçilerde en düşük çıplak brüt ücret, sözleşmesi Ocak'ta başlayanlar için yüzde 32.57 zamla 33 bin 159 liraya yükseldi.
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında başlayanlar için ise halen 25 bin 12 lira. 25 bin lira 12 lira olan en düşük ücrete göre işçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak.
Bu ücreti alanlara Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor.
Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre tutar değişiyor.
MAAŞA GÖRE İLAVE TEDİYE MİKTARLARI 2024
Brüt Ücret:25.012,50
13 günlük brüt ücret:10.8383,49
13 günlük net ikramiye:7.748,58
Brüt Ücret:33.159
13 günlük brüt ücret:14.368,90
13 günlük net ikramiye:10.272,01
Brüt Ücret:34.000
13 günlük brüt ücret:14.7333,33
13 günlük net ikramiye:10.533,01
Brüt Ücret:35.000
13 günlük brüt ücret:15.166,71
13 günlük net ikramiye:10.842,80
Brüt Ücret:36.000
13 günlük brüt ücret:15.600
13 günlük net ikramiye:11.152,60
Brüt Ücret:37.000
13 günlük brüt ücret:16.033,29
13 günlük net ikramiye:11.462,39
Brüt Ücret:38.000
13 günlük brüt ücret:16.466,71
13 günlük net ikramiye:11.772,18
Brüt Ücret:39.000
13 günlük brüt ücret:16.900
13 günlük net ikramiye:12.081,98
Brüt Ücret:40.000
13 günlük brüt ücret:17.333,29
13 günlük net ikramiye:12.391,77
Brüt Ücret:41.000
13 günlük brüt ücret: 17.766,71
13 günlük net ikramiye:12.701,57
Brüt Ücret:42.000
13 günlük brüt ücret:18.200
13 günlük net ikramiye:13.011,36
Brüt Ücret:43.000
13 günlük brüt ücret:18.633,29
13 günlük net ikramiye:13.321,16
Brüt Ücret:44.000
13 günlük brüt ücret:19.066,71
13 günlük net ikramiye:13.630,95
Brüt Ücret:45.000
13 günlük brüt ücret:19.500
13 günlük net ikramiye:13.940,75
Not:Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.
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