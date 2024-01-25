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Berat Albayrak'ın milli enerji hamlesinden ülke ekonomisine büyük katkı! Şırnak'tan sonra 5 ilde daha arama çalışması başladı

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Berat Albayrak’ın milli enerji hamlesinden ülke ekonomisine büyük katkı! Şırnak’tan sonra 5 ilde daha arama çalışması başladı

Gabar-Cudi Dağı'nda petrol arama çalışmaları soluksuz devam ederken heyecanlandıran rakamları geldi. 30 kuyuda günlük üretim miktarı belli oldu. Şırnak'ın ardından 5 kentte daha petrol arama çalışmaları başlatıldı.

Irak sınırında yer Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ederken, 30 kuyuda günlük üretim rakamları açıklandı.

PEŞ PEŞE PETROL KEŞİFLERİ...

40 yıldır süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılamadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı.

GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİLE ULAŞTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPO), 2022'de sondaj çalışmalarına başladığı Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde, 2023'te petrol buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Nisan'da müjdesini verdiği Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahası ile Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda, 30 kuyuda günlük üretim 35 bin varile ulaştı.

70 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Bu iki bölgedeki petrolün, ülke ekonomisine 70 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Şırnak'ta Kapanlı-1 sondajına başlayan TPAO, 3 bin 130 metre derinlik hedeflenirken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkâri arasında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda da sondaj çalışmasını sürdürüyor.

100 MİLYAR DOLARLIK PETROL

Bu iki nokta da petrol müjdesinin an meselesi olduğu belirtilirken, Bölgedeki kuyu sayısının 2024'te yılı sonuna kadar bölgede kuyu sayısının 100'e günlük üretimin ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak bölgesinin, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde milyonlarca varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

5 KENTTE DAHA PETROL ARANIYOR

Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde başlatılan milli enerji hamlesi çerçevesinde, TPAO'nun milli imkânlarla Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için yürüttüğü öz verili çalışmaları sonucu, Şırnak'ın ardından Diyarbakır, Siirt, Van, Mardin ve Batman'da da yeni alanlarda petrol arama çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, bir dönem terör olaylarıyla gündeme gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin enerji üssüne dönüşeceğine ve çıkan petrolün de gravitesinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

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