Berat Albayrak’ın milli enerji hamlesinden ülke ekonomisine büyük katkı! Şırnak’tan sonra 5 ilde daha arama çalışması başladı

100 MİLYAR DOLARLIK PETROL

Bu iki nokta da petrol müjdesinin an meselesi olduğu belirtilirken, Bölgedeki kuyu sayısının 2024'te yılı sonuna kadar bölgede kuyu sayısının 100'e günlük üretimin ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak bölgesinin, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde milyonlarca varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.