Öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatleri ve projelerini paylaşarak öğrencilere yönelik önemli bir destek açıkladı. Murat Kurum'un liderliğindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeleri arasında öne çıkanlar arasında üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs imkanı sağlanması bulunuyor. Peki öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı, ne zaman, kimler yararlanacak?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatleri ve projelerini paylaşarak öğrencilere yönelik önemli bir destek açıkladı. Murat Kurum'un liderliğindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeleri arasında öne çıkanlar arasında üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs imkanı sağlanması bulunuyor. Peki öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı, ne zaman, kimler yararlanacak?
HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS
Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından projelerin hayata geçmesi bekleniyor.
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