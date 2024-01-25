25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?

Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
ABONE OL
Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanırken, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, İstanbullularla projelerini paylaştı. Kurum projeleri arasında emeklinin de yanında olduklarının altını çizerek her ay maaşa ek 2.500 TL'lik destek sağlayacaklarını açıkladı. İşte projenin detayları...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde İstanbullularla paylaştığı projeler arasında emeklilere yönelik önemli bir destek duyurusu yaptı.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.

7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ

Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA