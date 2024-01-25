Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL’si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu

Türkiye'de finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyerek bankaların mevduat ürünlerine olan ilgisini artırmaktadır. Bu kapsamda, 32 günlük vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için öne çıkan popüler bir seçenek haline gelmiştir. Peki 32 günlük mevduat faizinin getirisi ne kadar, kaç TL?

32 GÜNLÜK BANKA MEVDUAT KAZANÇ TABLOSU