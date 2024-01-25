Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükseltmesi, bankacılık sektöründe faiz oranlarında önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu son gelişmelerle birlikte, bankalar 32 günlük vadeli mevduat hesapları için müşterilere daha yüksek faiz oranları sunmaya yönelik adımlar atmaktadır.
Türkiye'de finansal piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyerek bankaların mevduat ürünlerine olan ilgisini artırmaktadır. Bu kapsamda, 32 günlük vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için öne çıkan popüler bir seçenek haline gelmiştir. Peki 32 günlük mevduat faizinin getirisi ne kadar, kaç TL?
32 GÜNLÜK BANKA MEVDUAT KAZANÇ TABLOSU
ING Bank - e-Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.495,89 TL
Vade Sonu Tutar: 207.495,89 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 7.829,04 TL
Vade Sonu Tutar: 207.829,04 TL
Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.495,89 TL
Vade Sonu Tutar: 207.495,89 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.495,89 TL
Vade Sonu Tutar: 207.495,89 TL
Anadolubank - Renkli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.495,89 TL
Vade Sonu Tutar: 207.495,89 TL
DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 7.329,32 TL
Vade Sonu Tutar: 207.329,32 TL
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır
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- Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
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