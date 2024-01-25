Babalara, ilköğretim öğrencilerine ulaşım ücretsiz mi? 2024 İETT bedava mı olacak, %40 indirimli mi olacak? 0-6 yaş çocuk sahibine...

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

İlköğretim öğrencilerine de ulaşım ücretsiz olacak.

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE İNDİRİMLİ ULAŞIM