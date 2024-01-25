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Babalara, ilköğretim öğrencilerine ulaşım ücretsiz mi? 2024 İETT bedava mı olacak, %40 indirimli mi olacak? 0-6 yaş çocuk sahibine...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2024
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Babalara, ilköğretim öğrencilerine ulaşım ücretsiz mi? 2024 İETT bedava mı olacak, %40 indirimli mi olacak? 0-6 yaş çocuk sahibine...

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisan'da göreve gelir gelmez çalışmalara başlayacağı projeleri bir bir duyurdu. İstanbullulara müjde niteliğinde olan ulaşım müjdeleri büyük ilgi gördü. Peki babalara, ilköğretim öğrencilerine ulaşım ücretsiz mi? 2024 İETT bedava mı olacak, %40 indirimli mi olacak?

1 Nisan itibarıyla göreve gelmesi halinde, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullulara yönelik önemli projeleri açıkladı. Ulaşım alanında yapılan müjdeler, büyük ilgi ve beğeni topladı. İşte, Murat Kurum'un göreve gelmesi halinde İstanbul için planlanan ulaşım projelerinden bazıları...

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

İlköğretim öğrencilerine de ulaşım ücretsiz olacak.

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.

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