Emeklilere yönelik zam miktarı değişti! Yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti! Süreç nasıl işleyecek?
Milyonlarca emekliye bu yılbaşında yapılan zam miktarı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken AK Parti zamma ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yapılacak artış TBMM'de de kabul edilirken Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken böylece yaklaşık 13 buçuk milyon emeklinin aylığı artacak.
Yapılacak artış, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak.
AK PARTİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU
AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Önerge; AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir imzasıyla hazırlandı.
Önergeyle, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile 5510 Saylı Kanun'a eklenen geçici 102'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 42,57' ibaresinin 'yüzde 49,25' olarak değiştirilmesi teklif edildi.
GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ
Hazırlanan önergeyle, 5510 Saylı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının a ve b bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıkların yüzde 49,25 oranında artırılarak sigortalı ve hak sahiplerinin refahlarının yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi. Önerge, ilgili kanun teklifi dahilinde Genel Kurulda görüşülerek kabul edildi.
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