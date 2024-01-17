Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! Enerjide en büyük yatırım doğal gaz ve petrol üretimine yapılacak

HER YIL 5 BİN MEGAVAT YENİLENEBİLİR YATIRIM

Bakan Bayraktar özel sektörün katkısı ile her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacaklarını belirterek, "Hedefimiz bu yatırımlarla 2035 yılına kadar mevcut kurulu gücümüze toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemektir." dedi.

Bayraktar, yayımlanan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hatırlatarak 2030 yılına kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağını, bu sayede 2040 yılına kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağını da ifade etti.