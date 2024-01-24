ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara yüzde 49'la 2024 Ocak ödeme tablosu...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, dul ve yetim maaşları da dahil olmak üzere birçok sosyal yardım ödemesinde zam meydana geldi. Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi ödemeler de artış gösterdi. Bu çerçevede, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmeye başlandı. Yapılan zamlarla birlikte, bu desteklerin alıcılarına daha etkin bir maddi destek sağlanması hedefleniyor.
Türkiye'de sosyal yardım programları kapsamında yer alan dul ve yetim maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni yıl itibarıyla önemli bir zamla birlikte ödenmeye başlandı. Bakan Göktaş, gerçekleştirilen düzenlemelerin sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 50'ye yakın bir oranda artırdığını belirtti. Peki fark artışıyla dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL oldu.
📍Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 8.395,31 TL,
📍Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.596,88 TL,
📍Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.798,44 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.
Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.
DUL VE YETİM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
MAAŞ BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?
Dul ve yetim aylığı için gerekli şartları taşıyorsanız, ilgili yerlere başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılan başvuruların ardından, hak kazandığınız aylık ödemeleri, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında gerçekleştirilir. Ancak, eğer sigortalının prim borcu bulunuyorsa, aylığın ödenmesi için bu borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Başvuru süreci ve ödeme detayları, sosyal güvenlik kurumları veya ilgili resmi merciler tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda yürütülmektedir.
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