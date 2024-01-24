ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara yüzde 49’la 2024 Ocak ödeme tablosu...

Türkiye'de sosyal yardım programları kapsamında yer alan dul ve yetim maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni yıl itibarıyla önemli bir zamla birlikte ödenmeye başlandı. Bakan Göktaş, gerçekleştirilen düzenlemelerin sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 50'ye yakın bir oranda artırdığını belirtti. Peki fark artışıyla dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?