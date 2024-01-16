NETFLİX ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2024! Netflix’e ne kadar zam geldi? Yeni abonelik ücretleri: Temel, standart, özel plan...

NETFLİX ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Netflix, 2024 yılının henüz başlarında bir kez daha yaptı.

16 Ocak Salı günü itibarıyla başlayan zam sonrası güncel fiyatlar:

Temel Plan: 99 TL'den 119 TL'ye

Standart Plan: 149 TL'den 176 TL'ye

Özel Plan: 199 TL'den 229 TL'ye yükseldi.