NETFLİX ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2024! Netflix'e ne kadar zam geldi? Yeni abonelik ücretleri: Temel, standart, özel plan...
"Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yeni bir zam daha yapma kararı aldı. 2024 yılı itibariyla, platformun standart ve özel paketlerinde fiyat değişiklikleri yapıldı. İşte zamlı abonelik ücretleri...
Netflix zammı son dakika! Sonbahar aylarında gerçekleştirdiği fiyat artışının ardından, Netflix Türkiye, abonelik paketlerine yüzde 30'a varan oranlarda zam yapma kararı aldı. Bu kararın ardından en yüksek paket fiyatı 229,99 TL'ye ulaştı. İşte 2024 güncel abonelik ücretleri...
NETFLİX ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Netflix, 2024 yılının henüz başlarında bir kez daha yaptı.
16 Ocak Salı günü itibarıyla başlayan zam sonrası güncel fiyatlar:
Temel Plan: 99 TL'den 119 TL'ye
Standart Plan: 149 TL'den 176 TL'ye
Özel Plan: 199 TL'den 229 TL'ye yükseldi.
MEVCUT ABONELER ETKİLENMEYECEK
Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yaptığı zamda mevcut aboneleri şimdilik etkilemeyecek. Yapılan yeni fiyatlandırma sadece yeni abonelikler için geçerli olacak. Mevcut aboneler, bir süre daha önceki fiyatlarla hizmet alabilecekler.
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