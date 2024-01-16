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SGK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2024 | 4A-4B-4C ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük aylığı nereden, nasıl hesaplanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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SGK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2024 | 4A-4B-4C ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük aylığı nereden, nasıl hesaplanır?

Ocak 2024'e ait emekli maaşı hesaplama tablosu, milyonlarca emekli tarafından yakından inceleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, özellikle en düşük emekli aylığı üzerine odaklanarak, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından, yeni zam oranlarının da açıklanması bekleniyor. Önceki dönemde 6 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 37.57 oranında zam almıştı. Refah payı ve ek zamla birlikte, bu oranın yüzde 50 civarına yaklaşması öngörülüyor. Peki emekli maaşımı nasıl hesaplarım?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak emekli maaşlarına yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. Bu zam oranının yanı sıra, emeklilere ek zam konusundaki gelişmeler de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gelecek dönemdeki maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek ödemeler konusunda güncel bilgileri beklerken, emekli maaşlarının belirlenmesine dair önemli kararları yakından izlemeye devam ediyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli hesaplama, e-Devlet üzerinden veya SGK emekli maaşı sorgulama motoru üzerinden yapılabiliyor.

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