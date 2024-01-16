SGK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2024 | 4A-4B-4C ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük aylığı nereden, nasıl hesaplanır?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak emekli maaşlarına yüzde 37.57 oranında zam yapılmıştı. Bu zam oranının yanı sıra, emeklilere ek zam konusundaki gelişmeler de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gelecek dönemdeki maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek ödemeler konusunda güncel bilgileri beklerken, emekli maaşlarının belirlenmesine dair önemli kararları yakından izlemeye devam ediyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?