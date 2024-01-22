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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye'de toplandı! Gündemde neler var?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye’de toplandı! Gündemde neler var?

Son dakika haberi | Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı. Toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu gibi konuların ele alınacağı öğrenilirken, toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.

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