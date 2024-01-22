22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!

Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
ABONE OL
Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!

Bu olağanüstü keşif, 19. yüzyıla ait binlerce altın paranın beklenmedik bir şekilde gün yüzüne çıkmasına neden oldu ve bu çiftin yaşamını aniden değiştirdi. California'nın tarihine ışık tutan bu antik madeni paralar, koleksiyoncular ve tarih meraklıları arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. 2014 yılında California'nın kuzeyindeki Gold Country bölgesinde yaşanan olay, adı açıklanmayan bir çiftin buldukları tarihi madeni paraları antikacıya götürmeleriyle gündeme geldi.

2014 yılında, California'nın kuzeyindeki Gold Country bölgesinde yaşanan dikkat çekici bir olay, bölgede yaşayan bir çiftin hayatını unutulmaz kıldı. Sıradan bir gün köpeklerini gezdirmeye çıkan bu şanslı çift, tarihi bir hazineyle karşılaştı. Adı açıklanmayan çift, buldukları eski paraların değeri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

METAL KUTUNUN ARDINDA TARİH KOKAN HAZİNE

California eyaletinde yaşayan bir çift, sıradan bir günlerinde evcil hayvanlarını gezdirirken, bahçelerinde beklenmedik bir keşfe imza attı.

Topraktan çıkan paslı bir metal kutu, çiftin dikkatini çekti ve içinde 1847 ile 1894 yılları arasında tedavülde olan çok sayıda altın para buldukları ortaya çıktı.

8 KUTUDA 1400'DEN FAZLA ALTIN PARA

İlk buldukları kutunun ardından çift, kazıya devam ederek toplamda 8 kutu daha buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, bu 8 kutudan çıkan 1400'den fazla altın paranın tamamının gerçek olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, incelenen hazinede nadir bulunan ve her birinin 1 milyon ABD Doları değerinde olduğu tahmin edilen parçaların yer aldığını belirtti.

HAZİNE YAKLAŞIK 10 MİLYON ABD DOLARI DEĞERİNDE

Toplamda, bu muazzam hazinenin yaklaşık 10 milyon ABD Doları değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Keşfedilen altın paralar, sadece bölgenin tarihine ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda çiftin hayatını tamamen değiştiren bir olaya dönüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA