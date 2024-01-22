Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!

2014 yılında, California'nın kuzeyindeki Gold Country bölgesinde yaşanan dikkat çekici bir olay, bölgede yaşayan bir çiftin hayatını unutulmaz kıldı. Sıradan bir gün köpeklerini gezdirmeye çıkan bu şanslı çift, tarihi bir hazineyle karşılaştı. Adı açıklanmayan çift, buldukları eski paraların değeri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.