Togg’da genel sipariş bugün başladı! Yerli gururda yeni dönem! Togg siparişi nasıl verilir?

KURUMSAL TALEP

T10X sahibi olmak isteyenler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 2024'te kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplanacak.