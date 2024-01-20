Togg'da genel sipariş bugün başladı! Yerli gururda yeni dönem! Togg siparişi nasıl verilir?
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg T10X modeli için genel sipariş dönemi bugün başladı. Teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
TOGG T10X MODELİ İÇİN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ
Tüm tüketicilerin merakla beklediği gün geldi. Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor.
Togg'da bugünden itibaren çekiliş de yapılmayacak. Teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.
BİREYSEL KULLANICILARA AÇILACAK
Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak. Trumore uygulaması üzerinden başvurulabilecek
T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.
T10F'NİN DE SENEYE ÜRETİME BAŞLAMASI PLANLANIYOR
Yerli ve milli imkanlarla üretilecek Togg'un yeni modeli T10F de bir süre önce tanıtıldı.
Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor. Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.
KURUMSAL TALEP
T10X sahibi olmak isteyenler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 2024'te kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplanacak.
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