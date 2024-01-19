Turgay Ciner’e mahkemeden büyük şok! 3 yıl enerji sektöründen men edildi

Giriş Tarihi:
19.01.2024
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Konya Ilgın Termik Santrali ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ciner Grubu arasında süren davada mahkeme EPDK’yı haklı buldu. Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak. Konu ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Güngör yazısında "Enerji uzmanlarının hesabına göre, Ciner Grubu'nun çivi çakmadığı santralin ülkenin ithalat faturasına zararı 42 milyar liradan fazla." ifadelerini kullandı.