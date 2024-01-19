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Bakan Mehmet Şimşek'ten sosyal medyadaki algı operasyonuna ilişkin yalanlama: 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Bakan Mehmet Şimşek’ten sosyal medyadaki algı operasyonuna ilişkin yalanlama: 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

CHP'ye yakın medyada aynı saatlerde büyük bir algı operasyonuna kalkışılarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" haberleri girildi. T24, Gazete Duvar, Gazete Pencere, ABC Gazetesi gibi fondaşların ortaya attığı bu iddia, İletişim Başkanlığı ve Bakan Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

"HEDEFLERİMİZİ TUTTURMAKTA KARARLIYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yakın medya kuruluşları 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi' başlıklı haberlerle büyük bir algı operasyonuna girişmişti.

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