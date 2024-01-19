Merkez Bankası’ndan flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2024 yılı sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.