Merkez Bankası'ndan flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2024 yılı sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Yapılan tahmine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,04 olarak açıklanırken, yıl sonu dolar kuru için ise 39,99 TL tahmini yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 4,86 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,41'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 41,23'ten yüzde 42,04'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,23'ten 39,09'a, 24 ay sonrası için yüzde 24,82'den 23,69'a geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.
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