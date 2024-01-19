THY Avustralya uçuşlarına başlıyor! 15 Mart itibarıyla Melbourne seferleri hazırlığı...

MELBOURNE UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Belli bir süredir altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttükleri Avustralya kıtasına ulaşma hedeflerini, kesinleştirdikleri uçuş tarihiyle gerçekleştirmiş bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bizi rakiplerimizden ayrıştıran önemli bir küresel değere sahibiz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayoluyuz. Bu kıymetli misyonu muhafaza etme, bizi daha da çok, daha da özverili ve daha da şevkle çalışmaya, çabalamaya iten çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyonla uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne'ü eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor."

Uçuşun iki ülke için önemine değinen Bolat, "90 yılı aşkın süredir insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları olarak, Avustralyalıları ödüllü hizmet kalitemiz ve benzersiz uçuş ağımızla buluşturacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bolat, "Önümüzdeki yıllarda hem uçuşlarımızın sıklığını hem de destinasyon sayımızı artırarak bu güzel ülkedeki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türk ve Avustralya halklarını yakınlaştırdıkça ve ülkelerimiz arasındaki bağ güçlendikçe ikili turizm, ticaret ve iş fırsatlarının artmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.