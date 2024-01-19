Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Çiftçi destek ödemeleri hesaplarda

"ÇİĞ SÜTÜN AB KRİTERLERİNE UYUMLU HALE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"



Sektörde markalaşmanın önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Süt sektörümüzde özellikle verim ve kalitenin artırılması başlığı altında çiğ sütte kalite ve hijyen, bizim politikamızın ayrılmaz bir parçası. Bu toplantı, eylem başlıklarımızdan biri olan çiğ süt eylem planının başlangıcıdır. Buradan çıkacak sonuçlarla eksik kalan bir şey varsa politikamıza ekleyeceğiz ve 2028'e kadar bu planı uygulayacağız. Süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, üreticilerimizin güçlendirilmesi, çiğ sütün AB kriterlerine uyumlu hale getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can da süt sektörünün ülke ekonomisine yön veren lokomotif sektörlerden biri olduğunu söyleyerek, çalıştayın sektör için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.