Bursluluk 2024 ücreti ne kadar, hesaplara yattı mı? PYBS Bursluluk parası kaç TL zamlandı? Ortaokul 5,6,7,8. - Lise 9,10,11. sınıf e-Okul VBS burs sorgulama
2024 yılında, ortaokul ve lise öğrencileri için bursluluk parası ödemeleri gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere, düzenli olarak burs desteği verilmektedir. Bu destek, öğrencilere maddi anlamda bir rahatlama sağlayarak eğitim hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır. Peki bursluluk 2024 ücreti ne kadar, hesaplara yattı mı?
Bursluluk ücretleriyle ilgili beklentiler, gelecek dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) odaklanmış durumda. Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için bu sınav, maddi destek alabilmeleri adına önemli bir kriter oluşturuyor. Başarılı olan öğrencilere sağlanan burs desteği, eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynuyor. Peki zamlı bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte, detaylar…
BURSLULUK PARASI YATTI MI?
Bursluluk paraları illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. PYBS burs ücreti Ocak-Temmuz arasında zamlı olarak yatırılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında geçerli olacak burs ücreti henüz açıklanmadı.
Burs ödemeleri genellikle her ayın 25'ine kadar tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar güncellenecektir.
Öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden bursun yatıp yatmadığını öğrenci numarası, T.C. kimlik no ile birlikte görüntüleyebilir.
2024 BURSLULUK SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS sınavı 21 Nisan'da düzenlenecek.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?
Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
2023 KILAVUZDA YER ALAN ŞARTLAR (2024 yılında değişkenlik gösterecek)
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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