Doğal gaz merkezi Trakya’ya kurulacak! Rus gazı dünyaya Türkiye’den satılacak





TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK



Topraklarından 7 ayrı doğal gaz hattı geçen Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğal gaz depoları ve gaz borsası ile de doğal gazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğal gaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak olan Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip: