Merkez Bankası neden hedefte? Hafize Gaye Erkan’dan tepki: Asılsız haberler asla kabul edilemez
Hafize Gaye Erkan şahsı üzerinden Merkez Bankası'na yönelik güven bozucu kasıtlı yalan haberler hakkında açıklamada bulundu. Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." dedi.
Bir yandan koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonla topyekün mücadele hızlanırken, bir yandan da Orta Vadeli Program ile ekonominin yol haritası çizildi. Enflasyonda yön aşağı dönerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere Türkiye ekonomi üzerinde olumlu raporlar gelmeye başladı.
EKONOMİ HEDEF ALINIYOR
CDS primi yıllar sonra ilk kez 300 baz puanın altını görürken, not görünümleri pozitife döndü. TCMB rezervleri rekor kırdı. Bu durumdan rahatsız olan lobi manipülatif haberlerle ekonomiyi hedef almaya başladı. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB'ye yönelik güven bozucu ve manipülasyon haberler hakkında açıklamada bulundu. Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." dedi.
ASILSIZ HABERLER KABUL EDİLEMEZ
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.
Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da bu rakam yüzde 3,43, Aralık'ta ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti. Yerli yabancı ekonomistler 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber Türkiye'de dezenflasyonist sürecin hızlanacağı konusunda yorumlarını dile getirdi.
"TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 30'A GERİLEYEBİLİR"
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.
Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.
Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.
TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.
Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.
Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük." denildi.
TL VARLIKLAR CAZİBESİNİ ARTIRIYOR
Yeni ekonomi yönetiminin adımları 2023 yılına damgayı vurdu. Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla 'TL' rüzgarı arkasına alırken, rezervler rekor kırdı. Ülke genelinde uygulanan para ve maliye politikaları etkisini gösterirken, kredi risk primi de 290 baz puanın altını gördü.
-Türkiye'nin kredi risk primi CDS 3 yılın ardından ilk kez 290 puanın altını gördü.
-Merkez Bankası rezervleri 2023 yıl sonunda 145 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
-Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.
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