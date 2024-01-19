Goldman Sachs'tan kritik Türkiye raporu! Enflasyonla ilgili çarpıcı tespit
Son dakika haberi | Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlar tek tek sonuç vermeye devam ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Türkiye'de enflasyonun beklenenden hızlı gerileyebileceğine vurgu yapıldı.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı. Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.
TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.
Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.
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