Goldman Sachs’tan kritik Türkiye raporu! Enflasyonla ilgili çarpıcı tespit





ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı. Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.