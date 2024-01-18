THY dünyada 7 oyun kurucu havayolundan biri olacak







EKONOMİYE 144 MİLYAR $

Bolat, şirketin Türk ekonomisine katkısını da anlattı. Verdiği bilgiye göre, şirket 2023'te ekonomiye 56 milyar dolar katkı sağladı. 2028'de bu rakam 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara çıkacak. Hizmet ihracatının geçen yıl 100 milyar doları yakaladığını, bunun 52 milyar dolarının Türkiye'de kaldığını belirten Bolat, "100 milyar doların 16 milyar dolarını THY tek başına getirdi. Yani mal ihracatı dahil 350 milyar dolarlık ihracatın yüzde 5'ini THY sağlamış. 16 milyarın 8 milyar doları da Türkiye'de kaldı" diye konuştu.Bolat, 2023'te 13.3 milyon turist taşıdıklarını, turizme toplam katkılarının da 12.5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ülkeye 3 bin dolar gelir getirecek turisti çekmeye çalıştıklarını anlatan Bolat, "ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Güney Kore, Singapur, Japonya, Çin, Malezya, Tayvan, Endonezya hedef ülkeler. 11 ülkeden 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz" açıklamasını yaptı.





BİR UÇAK 4 STADA BEDEL

Airbus A 350 tipi bir uçağın fiyatının 416 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, "Bu 4 tane Beşiktaş stadyumunun maliyetine eşit. Bu uçağın finansmanını 12 yılda ödüyoruz. Ödemek için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmaya çalışıyoruz. Yani 12 stadyum dolusu kişiyi Alaska'dan başlayarak Avustralya'ya kadar bulup dolduruyoruz" diye konuştu. Bolat, pilot sayılarının 6.500'e çıktığını, her yıl en az 600 pilot aldıklarını da vurguladı.



UÇAK DENGESİ AIRBUS'A KAYACAK

Boeing 737 Max 9 uçağında dünyada yaşanan teknik sorunların hatırlatılması üzerine Bolat, şunları söyledi: "5 adet Boeing 737 Max 9'u operasyondan çektik. Biz bir süredir Boeing'de teknik sorunlar olduğunu öngörerek yeni uçak siparişlerini Airbus'tan vermiştik. THY bu öngörüleri sayesinde krizlerden en az etkilenen havayollarından birisidir." Bolat, filodaki uçak dengesinin Airbus'a doğru kayacağına dikkat çekti.