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ABD basınında dikkat çeken analiz: Türkiye ezberleri bozuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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ABD basınında dikkat çeken analiz: Türkiye ezberleri bozuyor

Foreign Affairs dergisi, “Dünyanın yeni dinamiklerini değerlendirmek için Çin ve Rusya’yı bırakın, Türkiye’ye bakın” yorumunda bulundu. ABD’li bir diğer yayın organı da “Türkiye ezberleri bozuyor” dedi

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