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Ekonomide atılan yeni adımlar bankacılık sektörüne yaradı! Moody's'ten 17 Türk bankası için güzel haber

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Ekonomide atılan yeni adımlar bankacılık sektörüne yaradı! Moody’s’ten 17 Türk bankası için güzel haber

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.

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