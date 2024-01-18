Faiz oranları füze gibi oldu! 150.000 TL’nin getirisini duyanlar bankalarda sıra oldu! İşte 32 günlük mevduat kazancı...

Merkez Bankası'nın faiz artışları, finansal piyasalarda önemli dönüşümlere yol açtı ve bu değişimlerin en belirgin etkilerinden biri mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki bu değişim, özellikle parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle büyük mevduat tutarlarına sahip yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına odaklanarak aylık getirilerini değerlendirme sürecine girdi. İşte banka banka mevduat faiz oranları...

BANKALAR VE SUNDUKLARI FAİZ ORANLARI

Her bankanın sunduğu faiz oranları ve bu oranların net getirileri şu şekildedir: