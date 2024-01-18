Faiz oranları füze gibi oldu! 150.000 TL'nin getirisini duyanlar bankalarda sıra oldu! İşte 32 günlük mevduat kazancı...
Türkiye'deki bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarının artması, yatırımcıların banka mevduatlarına olan ilgisini önemli ölçüde artırmış durumda. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için cazip hale gelen bu yükseliş, 32 günlük vadeli mevduat hesapları aracılığıyla yatırımcılara gözle görülür kazançlar elde etme fırsatı sunuyor. İşte 150.000 TL'nin bir aylık kazanç tablosu...
Merkez Bankası'nın faiz artışları, finansal piyasalarda önemli dönüşümlere yol açtı ve bu değişimlerin en belirgin etkilerinden biri mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki bu değişim, özellikle parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle büyük mevduat tutarlarına sahip yatırımcılar, bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına odaklanarak aylık getirilerini değerlendirme sürecine girdi. İşte banka banka mevduat faiz oranları...
BANKALAR VE SUNDUKLARI FAİZ ORANLARI
Her bankanın sunduğu faiz oranları ve bu oranların net getirileri şu şekildedir:
ING
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç:5.621,92 TL
Vade Sonu Tutar:155.621,92 TL
Odea
Faiz Oranı:%46
Net Kazanç:5.746,85 TL
Vade Sonu Tutar:155.746,85 TL
Fibabanka
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç:5.621,92 TL
Vade Sonu Tutar:155.621,92 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç:5.621,92 TL
Vade Sonu Tutar:155.621,92 TL
Anadolubank
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç:5.621,92 TL
Vade Sonu Tutar:155.621,92 TL
DenizBank
Faiz Oranı:%44
Net Kazanç:5.496,99 TL
Vade Sonu Tutar:155.496,99 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı:%36
Net Kazanç:4.497,53 TL
Vade Sonu Tutar:154.497,53 TL
Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ahaber.com.tr sorumluluk kabul etmez.
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- Faiz oranları füze gibi oldu! 150.000 TL'nin getirisini duyanlar bankalarda sıra oldu! İşte 32 günlük mevduat kazancı...
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