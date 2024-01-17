Evlilik Kredisinde Bakan Göktaş müjdeyi verdi! %0 faiz+2 yıl geri ödemesiz+48 ay vade! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere yönelik müjdeli bir haberi duyurdu. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla yeni evlenen çiftlere özel bir destek sunulacak. Bu kapsamda, çiftlere iki yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 48 ay vadeli, 150 bin lira tutarında faizsiz evlilik kredisi verilecek. Peki evleneceklere kredi desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?
150 bin TL evlilik kredisine dair yapılan araştırmalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar, yeni evlenecek çiftleri ilgilendiriyor. Bakan Göktaş, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek olan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin başvurularının henüz başlamadığını belirtti. Peki faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte son gelişmeler...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak faizsiz evlilik kredisi için bakanlık olarak arka plan çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.
YÖNETMELİK HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Bakan Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetmelik hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. Düzenleme tamamlandığında başvuruların deprem bölgesindeki illerden başlayarak adım adım tüm Türkiye'ye yayılacağı belirtiliyor. Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başvuru şartlarında yaş kriteri (18-27 yaş), gelir kriteri gibi detayların Meclis'te görüşüleceğini ve belirli suçlara bulaşmamış olma şartının da bulunduğunu ifade etti.
İLK TAKSİT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha sonra ise ödemeler 48 ayda belirttiğimiz gibi sadece anapara olarak ödenecek. Bakıldığında toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planı sunulmuş olacak ki bunun 24 ayında herhangi bir ödeme olmayacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026'dan başlayacak.
KAYNAK BANKADAN
Söz konusu evlilik desteği ve aile desteklerinin kaynağını ise kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan almış olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
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