Evlilik Kredisinde Bakan Göktaş müjdeyi verdi! %0 faiz+2 yıl geri ödemesiz+48 ay vade! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nereden başvurulur?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. Düzenleme tamamlandığında başvuruların deprem bölgesindeki illerden başlayarak adım adım tüm Türkiye'ye yayılacağı belirtiliyor. Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başvuru şartlarında yaş kriteri (18-27 yaş), gelir kriteri gibi detayların Meclis'te görüşüleceğini ve belirli suçlara bulaşmamış olma şartının da bulunduğunu ifade etti.

İLK TAKSİT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?