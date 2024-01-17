Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Bakan Göktaş’tan açıklama geldi

Göktaş "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" dedi.