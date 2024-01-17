Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısından ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredinin verileceği Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular sürdüğünü açıkladı.
Yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu bir çok kişinin gündeminde yer alıyor.
Evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM tarafından kabul edilmişti.
Evlilik Kredisi başvurusu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Kabine toplantısının ardından gazetelerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, fona başvurularla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Göktaş "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" dedi.
Göktaş, fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacaklarını, daha sonra ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını da vurguladı.
4,4 MİLYON KİŞİNİN SOSYAL YARDIM ALDIĞI İDDİASI
Bakan Göktaş, 4,4 milyon kişinin sosyal yardım aldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.
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