Bağ-Kur 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama: O söz mutlaka yerine gelecek

EV KADINLARINA EMEKLİLİK İÇİN PRİM DESTEĞİ

"Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Bu yıl içinde olması tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak."

Bakan Işıkhan'a iş kanunuyla ilgili yapılan çalışmalardaki son durum da soruldu.