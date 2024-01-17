Bağ-Kur 7200 ne zaman yasalaşacak son dakika | Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama: O söz mutlaka yerine gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesi ve ev kadınlarına emeklilik için prim desteği konularında önemli açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği emeklilik prim gün sayılarının 7200'e
düşürülmesine yönelik çalışmalar ile ilgili konuştu.
BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜN SAYILARININ 7200'E DÜŞÜRÜLMESİ
"Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor."
Kabine'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği verilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK İÇİN PRİM DESTEĞİ
"Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Bu yıl içinde olması tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak."
Bakan Işıkhan'a iş kanunuyla ilgili yapılan çalışmalardaki son durum da soruldu.
İŞ KANUNU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
"İş kanunuyla ilgili güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Şu an takvim yok.
Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti"
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