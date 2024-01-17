17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...

EYT'siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024
ABONE OL
EYT’siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...

Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, son yapılan düzenlemeyle 7.200 güne indirilerek vatandaşların emeklilik sürecinde önemli bir kolaylık sağlanmıştır. Bu yeni düzenleme, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmakta, daha az prim ödeyerek daha erken emeklilik imkanı tanımaktadır. Bu gelişme, emeklilik öncesi prim ödeme süresinde esneklik arayan vatandaşlar için olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.

2023 yılının başından itibaren emeklilik sisteminde gerçekleşen köklü değişiklikler, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) arasındaki prim farklılıklarını ortadan kaldırarak önemli bir dönüşüme imza attı. Bu reformlar sayesinde, yaklaşık 1 milyon vatandaşın emeklilik süreçleri hızlanacak ve daha şeffaf bir planlama yapma imkanı bulacak. Emeklilik planlarını belirleme aşamasında yaşanan belirsizliklerin önüne geçen bu değişiklikler, vatandaşlara daha net bir emeklilik perspektifi sunacak.

Yeni düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur sigortalıları arasındaki önemli bir farkı ortadan kaldırıyor. Önceki uygulamada, Bağ-Kur sigortalıları için gereken prim gün sayısı 9.000 iken, SSK sigortalıları için bu sayı 7.200 olarak belirlenmişti. Yapılan son değişiklikle, her iki grup için de prim günü yükümlülüğü 7.200 güne düşürülüyor. Bu durum, hem erken emekli olma imkanını artırıyor hem de emeklilik maaşlarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.

Emeklilik Sürecinde Hızlandırma: 5 Yıl Erken Emeklilik

2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7.200 günlük prim günü şartı, Bağ-Kur sigortalıları için daha yüksek bir eşik oluşturuyordu. Yeni getirilen düzenleme, bu farkı ortadan kaldırarak, emeklilik sürecini her iki grup için de daha kısa ve avantajlı hale getiriyor.

1 Milyon Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı

Bu düzenleme, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkiliyor. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları, daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansına sahip olacaklar. Bu, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yeni Torba Yasada Dikkat Çeken Maddeler

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, yeni torba yasanın en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir gündemde olan bu konu, yasa ile somut bir zemine oturtuluyor. Yapılan düzenleme, ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmelerini mümkün kılıyor.

Bağ-Kur'da Prim Düşüşü ve Etkileri

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda önemli bir değişiklik söz konusu. Beklenen bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülüyor. Bu değişiklik, özellikle Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik planlamalarında önemli bir kolaylık sağlıyor ve daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA