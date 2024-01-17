EYT’siz emeklilik paketi oluşturuldu! 4500-7200 günden tablo netleştirildi! 1999-2000 sonrasına...

Yeni düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur sigortalıları arasındaki önemli bir farkı ortadan kaldırıyor. Önceki uygulamada, Bağ-Kur sigortalıları için gereken prim gün sayısı 9.000 iken, SSK sigortalıları için bu sayı 7.200 olarak belirlenmişti. Yapılan son değişiklikle, her iki grup için de prim günü yükümlülüğü 7.200 güne düşürülüyor. Bu durum, hem erken emekli olma imkanını artırıyor hem de emeklilik maaşlarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.