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Vatandaşlara destek ödemeleri hesaplarda! Bakan Göktaş duyurdu: 2,8 milyar lira...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Vatandaşlara destek ödemeleri hesaplarda! Bakan Göktaş duyurdu: 2,8 milyar lira...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelere bu ay toplam 2,8 milyar lira yatırılacağını duyurdu. Buna göre hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtildi. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

HAK SAHİBİNE AYLIK 5 BİN 97 LİRA ÖDEME

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.

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