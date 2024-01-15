Her 15 saniyede bir uçak geçti! 2022’yi solladı

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 1 milyon 885 bin 525'ten 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı.