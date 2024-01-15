Her 15 saniyede bir uçak geçti! 2022'yi solladı
Türkiye, havacılık alanında yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. 2023'te her 15 saniyede bir hava sahasından uçak geçerken, transit üst geçiş ise bir önceki yıla göre yüzde 22,3 oranında arttı.
Türkiye hava sahasından geçen yıl ortalama her 15 saniyede bir uçak geçti.
Sivil havacılık altyapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artış görüldü.
Yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 21 yılda iç hatlarda 3 hava yolu şirketi, 7 merkezden toplam 57 noktaya sefer yapıyor. Öte yandan 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 343 noktayı buldu.
Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 1 milyon 885 bin 525'ten 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti.
Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı.
TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 22,3 ARTTI
Geçen yıl iç hat uçak trafiği, 2022'ye göre yüzde 10,5 artarak 868 bin 467'ye yükseldi. Dış hat uçak trafiği de yüzde 15,8 yükselerek 813 bin 328 olarak kayıtlara geçti.
Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 22,3 arttı ve 2023'te 485 bin 224 olarak gerçekleşti. Böylece Türk hava sahası toplam 2 milyon 167 bin 19 uçuşa ev sahipliği yapmış oldu.
2022 ve 2023 yıllarında Türk hava sahasında gerçekleşen uçuş rakamları şöyle:
|
Uçuşlar
|
2022
|
2023
|
Değişim
(yüzde)
|
İç hat
|
786.150
|
868.467
|
10,5
|
Dış hat
|
702.476
|
813.328
|
15,8
|
Türkiye geneli
|
1.488.626
|
1.681.795
|
13
|Transit üst geçiş
|396.899
|485.224
|22,3
|
Toplam
|
1.885.525
|
2.167.019
|
14,9
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