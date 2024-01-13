Emekliye ek zamda iki formül! Süreç nasıl işleyecek? Gözler Kabine Toplantısı'nda
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası başlatılan çalışma kapsamında emeklilerin maaşlarına ek zam yapılması için hazırlıklar yapıldı. Buna göre ek zam için iki formül belirlendi. Haftaya yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu konunun masaya yatırılacağı ve emeklilere bir müjde verileceği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek maaş zamlarına ilişkin çalışma talimatı verdi. AK Parti Grubu ve ilgili bakanlıklar alternatifli bir çalışma yaptı.
Hedef, SSK ve Bağ/Kur emeklileri ile memur emeklilerinin maaş zamlarının eşitlenmesi. Bunun için iki formül üzerinde duruluyor: "SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocakta yüzde 12 ek zam, ocak ve temmuzda iki kademeli artış."
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ve AK Parti grup yönetimiyle bir araya geldi. SSK-Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak ek zammın değerlendirildiği toplantıda Erdoğan, "Grup ve bakanlık bir çalışma yapsın. Alternatifli bir çalışma hazırlayın" dedi.
Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve AK Parti Grubu söz konusu çalışmaları yaptı. Çalışmanın önümüzdeki hafta Kabine'de ele alınması, sonra da TBMM gündemine taşınması bekleniyor. AK Parti'nin, üzerinde çalıştığı torba yasa teklifine maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor.
İKİ SEÇENEK MASADA
Emekli maaş artışlarının eşitlenmesi için iki seçenek masada. Bunlardan ilki ocak itibarıyla SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49.25 ya da birkaç puan altına çekilmesi. Tartışılan diğer alternatif ise bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkacaksa ek artışın yıl içine yayılması.
Bir bölümünün bu ay, bir bölümünün de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılması. İki alternatifte de 2024 yılı içinde iki kesime yapılacak zamlar eşitlenecek. Örneğin memur emeklisi yıl içinde toplam yüzde 60 zam alacaksa, SSK ve Bağ- Kur emeklisine aynı oranda artış yapılmış olacak.
9 BİN TL'NİN ALTI OLMAYACAK
İlk hazırlık 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeriyor. Yapılan hesaplamalar 9 bin liradan başlıyor. 10 ve 11 bin lira arasındaki tüm rakamlar tek tek değerlendirildi. Bu konuda son kararı Kabine toplantısında Başkan Erdoğan verecek. Böylece en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak.
ARTIŞ EŞİTLENECEK ARTIŞ EŞİTLENECEK
TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64.77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.
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