Emekliye ek zamda iki formül! Süreç nasıl işleyecek? Gözler Kabine Toplantısı’nda





İKİ SEÇENEK MASADA

Emekli maaş artışlarının eşitlenmesi için iki seçenek masada. Bunlardan ilki ocak itibarıyla SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49.25 ya da birkaç puan altına çekilmesi. Tartışılan diğer alternatif ise bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkacaksa ek artışın yıl içine yayılması.