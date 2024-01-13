Moody’s’den Türkiye kararı! Pozitife çevirdi

Manşet enflasyonun yakın vadede artması muhtemel olsa da enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğu anlatıldı.

Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın aynı zamanda Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırdığına işaret edilerek, her iki durumun da ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı kaydedildi.