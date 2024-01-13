Moody's'den Türkiye kararı! Pozitife çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "pozitif"e çevirdi. Açıklamada kararın nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.
Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.
Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.
Manşet enflasyonun yakın vadede artması muhtemel olsa da enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğu anlatıldı.
Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın aynı zamanda Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırdığına işaret edilerek, her iki durumun da ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı kaydedildi.
Ülkenin dış açığındaki azalmanın 2024'te daha da hızlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, açığın yıl toplamında 40 milyar doların altında olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi.
Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, pozitif görünüm dikkate alındığında ülkenin kredi notunun düşürülmesinin pek olası gözükmediği ifade edildi.
Moody's, 12 Ağustos 2022'de Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitmiş ve ülkenin kredi notunu "B3" olarak güncellemiş, not görünümünü de "durağan"a çevirmişti.
Daha sonra, derecelendirme kuruluşunun takviminde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme bulunulması için 16 Haziran ve 15 Aralık 2023 tarihleri yer almış ancak bu günlerde bir güncelleme yapılmamıştı.
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