TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ekonomiye yönelik yeni mesaj: 2024 dezenflasyon yılı olacak
Dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın temsilcinin katıldığı ve TCMB'nin düzenlediği "Yatırımcı günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan piyasalara ilişkin önemli mesajlar verdi. 2024 yılının dezenflasyon yılı olacağının altını çizen Erkan "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değil, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Ekonomi programlarının da dikkatli bir şekilde uygulandığını söyleyen Erkan "Sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak" dedi. İşte detaylar...
"DEZENFLASYON KONUSUNDA KARARLIYIZ"
JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de video konferans yöntemiyle katıldığı ve yatırımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda, makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi.
Toplantı katılımcılarından alınan bilgiye göre, TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
"PARASAL SIKILAŞTIRMA ADIMLARINI EN KISA ZAMANDA TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"
Hafize Gaye Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttıklarını kaydederek, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini vurguladı.
Erkan, eylül ayından bu yana TL mevduata güçlü bir geçişle birlikte tüketim ve ithalat talebinde azalma, bunun sonucunda cari açık ve rezerv artışında iyileşme, bununla birlikte enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme ve enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Para politikası stratejilerinin piyasalarca olumlu karşılandığını belirten Erkan, "Türkiye'nin CDS'i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı." diye konuştu.
"REZERVLERİ İHTİYATLI BİR ŞEKİLDE ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
TCMB Başkanı Erkan, hızlanan sermaye girişlerinin de desteğiyle rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ve TL mevduat payının artırılmasına devam edileceğini söyledi.
Erkan, rezervlerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığını kaydetti.
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI VURGUSU
Hafize Gaye Erkan, sermaye girişlerinin son dönemde hızlandığını belirterek, kasım-aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleştiğini bildirdi.
Erkan, "Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak." ifadesini kullandı.
"2024 DEZENFLASYON YILI OLACAK"
TCMB Başkanı Erkan, bankacılık sektörünün parasal sıkılaştırma süreci boyunca sağlamlığını ve dayanıklılığını koruduğunu, sermaye tamponlarının yeterli seviyelerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Sadece 4 ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon TL arttı, KKM hesapları 750 milyar TL azaldı, yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı. Böylece TL mevduatın payı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükselirken, KKM'nin payı yüzde 20'nin altına düştü. Mevduat oranı, hanehalkının, tüketimi öne çekmekten uzaklaşarak tasarruflarının reel değerini TL'de tutmaya yöneldiği bir seviyededir. Ana taahhüdümüz dezenflasyona ulaşmaktır. Bununla birlikte döviz rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğiz ve rezervleri artırmada halihazırda önemli bir ilerleme kaydettik."
Erkan, 2024'ün, dezenflasyon yılı olacağını da sözlerine ekledi.
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