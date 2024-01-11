Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2024? Doğal gaz yardımı ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Şu anda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, yıl sonunda hedefin 100 bin varil olduğunu bunun da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağını kaydetti.