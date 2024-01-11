Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2024? Doğal gaz yardımı ne kadar, kaç TL?
"Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Doğal gaz yardımı ödemelerinin yatırılacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 Ocak ayı doğal gaz yardımı ödemeleri, havaların iyice soğumasıyla birlikte merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımdan faydalananlar, ödemelerin yatacağı tarihi araştırıyor. İşte haberin detayları...
DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Şu anda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz." dedi.
Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, yıl sonunda hedefin 100 bin varil olduğunu bunun da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacağını kaydetti.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."
Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.
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- Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2024? Doğal gaz yardımı ne kadar, kaç TL?
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