Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi? CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırla ilgili olarak "Kaldırılması için alınmış bir karar yok." dedi. "Enflasyonu düşürmek hedefimiz" diyen Yılmaz, "TCMB araçlarını kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.
KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI
Kira artışlarında ki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.
"HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"
Cevdet Yılmaz, hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Amacımız makro istikrarı sağlamak, büyümeyi hızlandırmak. Güven ortamı önemli. Yapısal adımlar büyüme perspektifimizi güçlendiriyor. Enflasyonda yıl ortasında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyonla çok yönlü ve koordineli mücadele devam edecek. TCMB araçlarını kullanmaya devam edecek. Türkiye'deki disiplinli yaklaşım daha fazla sermayeyi cezbedebilir."
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