Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi? CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.