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Son dakika | Bakan Şimşek'ten cari açık sözleri: 22,5 milyar dolar seviyesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Son dakika | Bakan Şimşek’ten cari açık sözleri: 22,5 milyar dolar seviyesinde

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonominin gidişatın yönelik dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Şimşek "Yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

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